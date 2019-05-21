Giroud bir yıl daha Chelsea'de

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de Fransız futbolcu Olivier Giroud'nun sözleşmesi bir yıl uzatıldı.
Giroud, Ocak 2018'de transfer olduğu Chelsea'de şu ana kadar 62 maça çıktı ve 17 gol attı.
İngiliz ekibi Chelsea, Fransız futbolcu Giroud'nun sözleşmesinin bir yıl uzatıldıldığını duyurdu.
İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de Fransız futbolcu Olivier Giroud'nun sözleşmesi bir yıl uzatıldı.
Giroud, Ocak 2018'de transfer olduğu Chelsea'de şu ana kadar 62 maça çıktı ve 17 gol attı.