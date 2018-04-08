Gençlerbirliği'nin konuğu Galatasaray





ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde 28. haftaya 57 puanla lider giren sarı-kırmızılı ekibi ağırlayacak başkent temsilcisinde, uzun süredir sakatlığı bulunan Ahmet İlhan Özek, bu karşılaşmada da takımındaki yerini alamayacak.

Kırmızı-siyahlılarda Ahmet Oğuz, Dialo, Jailton ve Khalili, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Galatasaray maçında oynamaları ve kart görmeleri durumunda ligin 29. haftasındaki Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği, ligde 27 puanla 16. sırada bulunuyor.