Gençlerbirliği'ne Hollandalı orta saha





ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından, Hollandalı orta saha oyuncusu'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak AZ Alkmaar forması giyen Seuntjens ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

NAC Breda altyapısından yetişen 27 yaşındaki futbolcu, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 165 maça çıktı ve 15 gol kaydetti.