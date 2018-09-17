Gençlerbirliği'nden Eskişehirspor taraftarlarına çağrı





ANKARA (AA) - Ankara'da yaşanan stat problemi nedeniyle Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasındaki Tetiş Yapı Elazığspor maçını Eskişehir'de oynama kararı alan Gençlerbirliği, kulüp resmi sitesinden Eskişehirspor taraftarlarına çağrı yaptı.

Çağrıda, Eskişehirspor taraftarları Gençlerbirliği tribününe davet edilirken, "Bugün karşılaşacağımız Tetiş Yapı Elazığspor maçı için Eskişehir halkının misafiri olacağız. Daha önce bir çok kez dostluk örneği sergileyen, centilmenlikleriyle adından söz ettiren iki camianın taraftarları bir kez daha bu vesileyle buluşma şansı yakalayacak. Renktaş ve dost kulübümüz Eskişehirspor taraftarlarını oynayacağımız maçta Gençlerbirliği tribünlerine davet ediyor ve yaşanacak güzelliklerin renktaş iki kulübün dostluğunu bir kez daha pekiştirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Eskişehir Şehir Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak Gençlerbirliği-Tetiş Yapı Elazığspor karşılaşmasında hakem Sinan Dereci düdük çalacak.