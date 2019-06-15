Genel kurul, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde 9 Haziran'daki kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti.
ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nde olağan genel kurul yarın yapılacak.Genel kurul, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde...
Genel kurul, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde 9 Haziran'daki kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti.