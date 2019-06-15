Gençlerbirliği'nde olağan genel kurul yarın yapılacak

ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nde olağan genel kurul yarın yapılacak.Genel kurul, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde...

Gençlerbirliği'nde olağan genel kurul yarın yapılacak
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ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nde olağan genel kurul yarın yapılacak.

Genel kurul, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde 9 Haziran'daki kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti.

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