Gençlerbirliği'nde olağan genel kurul ertelendi

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
Genel kurul, 16 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda gerçekleştirilecek.
ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği Spor Kulübü olağan genel kurulunda çoğunluk sağlanamadı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.Genel...
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
Genel kurul, 16 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda gerçekleştirilecek.