Gençlerbirliği'nde gözler başkent derbisine çevrildi





ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Spor Toto 1. Lig'e 3'te 3 yaparak başlayan Gençlerbirliği'nde gözler, 31 Ağustos Cuma günü Osmanlıspor ile oynanacak başkent derbisine çevrildi.

Hatayspor, Altınordu ve Eskişehirspor'u yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan kırmızı-siyahlı ekip, başkent derbisinde Osmanlıspor'u da mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini aktardı.

Osmanlıspor'un iyi bir takım olduğunu belirten Sözeri, "Boluspor ve Giresunspor maçlarını aslında kötü oynayarak kaybetmediler. Dün Balıkesirpsor Baltok karşısında kimliklerini sahaya yansıtıp, net bir galibiyet aldılar. Bizim için zorluk derecesi yüksek bir maç olacak. Bu görünüyor. İki takım da kaliteli." değerlendirmesinde bulundu.

Osmanlı Stadı'nda zeminin iyi durumda olmadığını vurgulayan Sözeri, "Çok iyi, kaliteli iki takımın o saha şartlarında nasıl bir mücadele sergileyeceğini açıkçası ben de merak ediyorum. Güzel, centilmence, kardeşçe bir derbi olsun. Hak eden kazansın." diye konuştu.

Sözeri, ligde oynadıkları 3 maçı da kazanmalarına rağmen henüz tam hazır olmadıklarının altını çizdi. "Yüzde 70-80'lerde oynuyoruz." diyen Sözeri, "Milli maç arasından sonra ritmimizi daha da bulacağımızı düşünüyoruz. İlk 4 maçı kayıpsız geçmeyi planlıyorduk. Çok şükür ilk 3 maçımızı kazandık. Süper Lig hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Osmanlıspor maçını da kayıpsız geçmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözeri, dün Eskişehirspor'u 5-0 yendikleri karşılaşmaya ilişkin ise şunları kaydetti:

"Oyuncularıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. Rakibi ciddiye aldılar, saygı duydular. Eskişehirspor, genç oyunculardan kurulu bir takım. 'Niye fark oldu?' diye söylemler olabilir. Ancak lider olmamız için averaj da lazımdı. Onu da başardık. Eskişehirspor'a başarılar diliyorum. İnşallah sorunlarını çözerler. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten takıma çok güzel destek veriyor. Bize 30 bin değil, gönülden destekleyen bin-2 bin taraftar olsun. Bu galibiyetleri onlara armağan ediyoruz."





- "Nobre 10 numara karaktere sahip"





Gençlerbirliği'nin tecrübeli futbolcusu Mert Nobre hakkında görüşlerini dile getiren Sözeri, 37 yaşındaki golcü oyuncunun takıma önemli katkı sağladığını vurguladı.

Nobre'nin kendini kanıtlamış bir futbolcu olduğunu söyleyen Sözeri, "Konuşmaya bile gerek yok. Kariyeri, çalışkanlığı, profesyonelliği, özellikle de karakteri... Öncelikle 10 numara karaktere sahip biri. Disiplinli bir oyuncu. Zaten bunu bildiğimiz için kadromuza kattık. Hem performansıyla hem de saha dışındaki ağabeyliğiyle bize katkı veriyor. Nobre'yi aldığımız için çok mutluyuz. Ama tabii ki tüm yükü Nobre'nin üzerine yüklemeyeceğiz. Nobre'nin de dinlenmeye ihtiyaç duyduğu zamanlar olacak. Nadir Çiftçi ve Deniz Yılmaz her zaman hazır olmak durumunda. Hazırlar da zaten." şeklinde görüş belirtti.





- Nadir Çiftçi: "İyi bir hava yakaladık"





Gençlerbirliği'nde 3 haftada 2 gol atan Nadir Çiftçi, takımın iyi bir hava yakaladığını vurgulayarak, "Gençlerbirliği'nin ait olduğu yer Süper Lig'dir. İnşallah sezon sonunda Gençlerbirliği'ni ait olduğu Süper Lig'e taşıyacağız." açıklamasında bulundu.

Sezon iyi başlamanın önemine değinen Çiftçi, "Bizim için bu süreç çok önemli. İyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. Üç maçımızı da kazandık. 8 gol atıp 1 gol yedik. Bu da çok güzel şeyler ifade ediyor. Tabii ki dün karşımızda genç bir takım vardı ama rakibi hafife almamanız lazım. Futbolda her zaman her şey olabiliyor." şeklinde konuştu.

Üç maçta da oyuna sonradan girmesine rağmen Altınordu ve Eskişehirspor karşısında birer gol kaydeden Çiftçi, "Öncelikle takım arkadaşlarıma, seyircilerimize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onların sayesinde takıma çabuk adapte oldum. Bu nedenle şu an her şey daha rahat oluyor. 3'te 2 yaptım. İnşallah gollerime devam ederim." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, aynı mevkide oynayan Mert Nobre'nin iyi bir profesyonel olduğuna işaret ederek, "37 yaşında ama kendisine çok iyi bakıyor. Genç oyuncu olarak zaten orada bir şey kazanıyorsun. Ayrıca saha içinde ve dışında bize öğrettiği çok şey var. Rekabet var ama iyi yönde. Çünkü herkes birbirine yardımcı oluyor. Ancak bu şekilde şampiyon olabiliriz. Bir takım olduk. İnşallah böyle devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Osmanlıspor ile oynayacakları başkent derbisi hakkında konuşan 26 yaşındaki golcü futbolcu, "Derbiler, sevdiğim maçlar. Osmanlıspor, dün kazandı ve moral elde etti. Onların da iyi bir takımı var. Başkent derbisinde favori olduğumuzu düşünüyorum. Ancak aynı ciddiyette çalışmaya devam etmeliyiz." diye konuştu.





- Eskişehirspor camiasından özür diledi





Nadir Çiftçi, dünkü maçta yaşadığı gol sevinci nedeniyle Eskişehirspor camiasından özür diledi.

Daha önce Eskişehirspor'da da oynayan Çiftçi, maçtan önce gol atması halinde sevinmeyi aklından geçirmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Eskişehirspor'da 3,5-4 ay oynadığım için aklımda kesinlikle gol sevinci yaşamak yoktu. Ama oyuna girer girmez bir anda gol attım ve sevinç yaşadım. Bunu kesinlikle yaşamak istemiyordum ama oldu. Bunun için daha önce formasını giydiğim bu güzel kulüpten, camiadan özür dilemek istiyorum. Böyle bir şey kesinlikle aklımda yoktu. İnşallah samimiyetime inanırlar. Eskişehirspor'un benim kalbimde her zaman ayrı bir yeri vardır. Hele bu zor gününde benim böyle bir şey yapmam hoş olmadı. Ondan dolayı çok özür diliyorum."



