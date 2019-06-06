Gençlerbirliği'nde genel kurul tarihleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - Gençlerbirliği Kulübünde olağan genel kurul toplantısının tarihleri belirlendi.
Toplantı, çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 16 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda gerçekleştirilecek.
İSTANBUL (AA) - Gençlerbirliği Kulübünde olağan genel kurul toplantısının tarihleri belirlendi.Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı 9 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde...
İSTANBUL (AA) - Gençlerbirliği Kulübünde olağan genel kurul toplantısının tarihleri belirlendi.
Toplantı, çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 16 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda gerçekleştirilecek.