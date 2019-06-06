Gençlerbirliği'nde genel kurul tarihleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - Gençlerbirliği Kulübünde olağan genel kurul toplantısının tarihleri belirlendi.Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı 9 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde...

Gençlerbirliği'nde genel kurul tarihleri belli oldu
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İSTANBUL (AA) - Gençlerbirliği Kulübünde olağan genel kurul toplantısının tarihleri belirlendi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı 9 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılacak.

Toplantı, çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 16 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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