Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamzaoğlu: Daha da iyi olmak zorundayız

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkent ekibinin yükselen performansıyla ilgili Hamzaoğlu, "Geldiğimizden beri yaptığımız çalışmaların karşılığını ve oyuncularımızdaki o gelişmeyi hem gözlemleyip hem de istatistiki verilere bakarak görmek bizi mutlu ediyor. İyi gidiyoruz ama daha da iyi olmak zorundayız. Bunun farkındayız. Hala eksiklerimiz var." ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlu, geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 3-3 berabere kaldıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Sahamızda 3 gol attığımız bir maçtan yine 3 gol yiyerek beraberlikle ayrılmak zorunda kalıyoruz. Yediğimiz gollerde bariz hatalarımız var. Onları düzeltmemiz gerekiyor. Bunların üzerinde biraz duracağız. Hücum yönünde de futbolumuzu daha zenginleştirmeye gayret edeceğiz. İyi gidiyoruz. Malatyaspor maçında belki sahamızda 1 puan iyi değil ama 3-2 geri düştüğümüz maçı çevirecek reaksiyonu göstermek, son dakikada galibiyet gölünü kaçırmak önemli. Geriden o şekilde bir depar atıp, orada çoğalabilmek, istekli olmak kolay değil. Bu bizi mutlu ediyor."

Süper Lig'in 14. haftasında 6 Aralık Cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları maça ilişkin Hamza Hamzaoğlu, "Fenerbahçe'nin belki son haftalardaki performansı, özellikle Göztepe maçındaki oyunu tatmin etmiş olmasa da sahasında etkili bir takıma karşı oynayacağız. İyi oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Fenerbahçe'ye fırsat vermemeye çalışırken, aynı zamanda zaaflarından faydalanıp iyi bir sonuçla dönmeye gayret edeceğiz. Her şeyi düşünerek bir kadro çıkaracağız ve mücadelemizi göstereceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"Gençlerbirliği, altyapısıyla ünlenmiş bir kulüp"

Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişen ve Yeni Malatyaspor maçında uzatmalarda skoru belirleyen golü atan Rahmetullah Berişbek'in performansıyla ilgili soru üzerine Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerbirliği, altyapısıyla ünlenmiş bir kulüp. Altyapı hocalarını da buradan tebrik etmek istiyorum. Zaman zaman altyapıdan oyuncularımızı alıyoruz. Hepsinin pozisyon bilgisi, isteği, konsantrasyonu yüksek. Bu bizi çok mutlu ediyor. En azından gelecekle ilgili bizi rahatlatıyor. Dolayısıyla Rahmetullah da altyapımızdan yetişmiş diğer oyuncularımız gibi önemli biri. Oyuna koyduktan sonra golü bulması da bizi ayrıca mutlu etti. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha fazla altyapıdan yetiştirdiği oyuncuyla mücadele eden bir Gençlerbirliği göreceğiz."