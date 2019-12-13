Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisi Fenerbahçe deplasmanında sona eren başkent ekibi, 14 puanla 13. sırada yer alıyor.

Geçen hafta başkentin bir diğer temsilcisi MKE Ankaragücü'nü yenerek çıkışını sürdüren Göztepe, üst üste ikinci kez Eryaman Stadı'nda maç yapacak.

Gençlerbirliği'nde sakatlıkları bulunan Ahmet Oğuz, Erdem Özgenç ve Ayite, Göztepe'ye karşı görev yapamayacak.

