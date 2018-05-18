Gençlerbirliği lige galibiyetle veda etti

ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta maçında Gençlerbirliği, Bursaspor'u 1-0 mağlup etti.

İlk yarı

15. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Mehmet Taş'ın Bursaspor kalesini karşıdan gören pozisyonda sert şutunda, kaleci Muhammed Şengezer soluna gelen topu kornere çeldi. Sağdan Milinkovic'in kullandığı korner atışında, altıpasın gerisinde yükselen Skuletic kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

17. dakikada Batalla'nın karşı karşıya vuruşunda top kaleci Taha Cengiz Demirtaş'tan sekerek kaleye yöneldi. Yıldırım Mert Çetin'in gol çizgisi üstünden uzaklaştırdığı topla yeniden buluşan Batalla, topu uygun durumdaki Sinan Bakış'a çıkardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlağı bu kez gol çizgisi üzerinden Zeki Yavru uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

52. dakikada Alper Uludağ'ın ceza alanının solundan yaptığı ortada Sessegnon'un kafa vuruşunda, top az farkla kale direğinin yanından auta gitti.

58. dakikada Milinkovic'in Bursaspor kalesini karşıdan gören pozisyonda sert şutunda, kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı iki hamlede uzaklaştırdı.

Gençlerbirliği, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Muhabir: Musa Samur