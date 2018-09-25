Gençlerbirliği kupa maçının hazırlıklarına başladı





ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'unda oynayacağı Bergama Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde yapılan antrenmana koşu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan futbolcular, taktik ve gol çalıştı.

Başkent ekibinde tedavisine devam edilen Yıldırım Mert Çetin antrenmanda yer almazken kasığında ağrı hisseden Jailton Paraiba çalışmayı yarım bıraktı.

Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla Perşembe günü saat 14.30'da Osmanlı Stadı'nda oynanacak maçın hazırlıklarını sürdürecek.







