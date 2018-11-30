Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor maçına hazır





ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında yarın Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başkent kulübünden yapılan yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Stadı'ndaki zemin problemi nedeniyle Kardemir Karabükspor ile Eskişehir'de karşı karşıya gelecek kırmızı-siyahlı takım, yaklaşık bir saat süren antrenmanda taktik çalıştı.

Gençlerbirliği'nde kart cezalısı Alper Uludağ ve Ahmet İlhan Özek'in haricinde eksik bulunmuyor.



Bu arada kırmızı-siyahlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Aralık Salı günü Hatayspor'u başkentte konuk edecek. OSTİM Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.45'te başlayacak.



