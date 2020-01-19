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Gençlerbirliği, ikinci devreyi Rize'de açacak
Gençlerbirliği, ikinci devrenin ilk haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Spor 19.01.2020, 11:52
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ikinci devrenin ilk haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak 18. haftanın kapanış maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan ile sakatlığı bulunan Arda Kızıldağ, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.