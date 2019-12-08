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Gençlerbirliği, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 15. haftasında 14 Aralık Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, bir günlük iznin ardından Beştepe...
Spor 08.12.2019, 19:05
ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 15. haftasında 14 Aralık Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.
Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.
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