Gençlerbirliği, Giovanni Sio'yu kadrosuna kattı

ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fransa'nın Montpellier takımında forma giyen Giovanni Sio'yu kadrosuna kattı.
Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 25 maçta 3 kez ağları sarsan Giovanni Sio, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Ittihad Kalba'da da 21 maçta 7 gole imza attı.
Fransız oyuncu, kariyeri boyunca forma giydiği 344 karşılaşmada ise 98 kez ağları sarstı.