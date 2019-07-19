Gençlerbirliği, Erzurum kampını tamamladı





ERZURUM (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını tamamladı.

Başkent ekibinin, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki 2019-2020 sezonu ilk etap hazırlıkları sona erdi.

Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde 10 gün süren kampta futbolcular, yüksek rakımda güç depoladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yoğun geçen kamp döneminde yaptığı hazırlık maçlarında bir diğer Süper Lig temsilcisi Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmış, TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'u ise 2-1 mağlup etmişti.

Kentten ayrılan Gençlerbirliği kafilesi, 2 günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışmalarına 21 Temmuz'da Bolu'da başlayacak.