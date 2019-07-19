Gençlerbirliği, Erzurum kampını tamamladı

ERZURUM (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını tamamladı.
Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde 10 gün süren kampta futbolcular, yüksek rakımda güç depoladı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yoğun geçen kamp döneminde yaptığı hazırlık maçlarında bir diğer Süper Lig temsilcisi Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmış, TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'u ise 2-1 mağlup etmişti.
Kentten ayrılan Gençlerbirliği kafilesi, 2 günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışmalarına 21 Temmuz'da Bolu'da başlayacak.