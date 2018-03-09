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Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır

- Başkent ekibinde Palitsevich, Luccas Claro, Ahmet İlhan Özek ve Ahmet Oğuz antrenmana katılmadı

09 Mart 2018 Cuma 14:10
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
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ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda top kapma oyununun ardından hız artırmaya yönelik çalışmalar yaptı.

Başkent ekibinin idmanına tedavilerine devam edilen Siarhei Palitsevich, Luccas Claro Dos Santos, Ahmet İlhan Özek ve Ahmet Oğuz katılmadı.

Kırmızı-siyahlı kafile, antrenmanın ardından kara yoluyla İstanbul'a hareket etti.

Anahtar Kelimeler:
25. HaftaBeşiktaşFutbolGençlerbirliğiSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
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