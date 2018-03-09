Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda top kapma oyununun ardından hız artırmaya yönelik çalışmalar yaptı.
Başkent ekibinin idmanına tedavilerine devam edilen Siarhei Palitsevich, Luccas Claro Dos Santos, Ahmet İlhan Özek ve Ahmet Oğuz katılmadı.
Kırmızı-siyahlı kafile, antrenmanın ardından kara yoluyla İstanbul'a hareket etti.