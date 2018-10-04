Gençlerbirliği, Altay maçına hazır





ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, 5'e 2 top kapma oyununun ardından hız artırmaya yönelik çalışmayla idmanı tamamladı.

Kart cezalı futbolcusu bulunmayan başkent ekibinin Altay maçı öncesi yaptığı son antrenmana tedavilerine davam edilen Deniz Yılmaz ve Bekir Yılmaz katılmadı. Bu futbolcuların Altay maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Altay ile Gençlerbirliği arasında İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Maçı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.