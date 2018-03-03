Gençlerbirliği, Alanyaspor maçına hazır





ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenman 1 saat sürdü. İdmana koşuyla başlayan futbolcular, dar alanda top kapma oyununun ardından taktik çalıştı.

Başkent ekibinin antrenmanına tedavisine devam edilen Ahmet İlhan Özek katılmadı.

Bu arada kulüp başkanı Murat Cavcav ve Ümit Özat, antrenman öncesinde İlhan Cavcav Tesisleri'nin içinde yer alan Futbol Okulunu ziyaret ederek antrenman yapan minik oyuncularla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.