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Gençlerbirliği, Alanyaspor maçına hazır

- Başkent ekibinde tedavisine devam edilen Ahmet İlhan Özek idmanda yer almadı

03 Mart 2018 Cumartesi 15:05
Gençlerbirliği, Alanyaspor maçına hazır
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ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenman 1 saat sürdü. İdmana koşuyla başlayan futbolcular, dar alanda top kapma oyununun ardından taktik çalıştı.

Başkent ekibinin antrenmanına tedavisine devam edilen Ahmet İlhan Özek katılmadı.

Bu arada kulüp başkanı Murat Cavcav ve Ümit Özat, antrenman öncesinde İlhan Cavcav Tesisleri'nin içinde yer alan Futbol Okulunu ziyaret ederek antrenman yapan minik oyuncularla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anahtar Kelimeler:
24. HaftaAytemiz AlanyasporFutbolGençlerbirliğiSpor Toto Süper Lig
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