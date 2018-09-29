Gençlerbirliği, Afyonspor maçına hazır





ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında oynayacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmana koşu ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, çıkış çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Başkent ekibinin idmanına tedavisine devam edilen Mahmut Boz, katılmadı.

Öte yandan idmanın sonunda Cosmin Matei'ye sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Jailton’un başlattığı kutlamanın sonunda Brezilyalı futbolcu da takım arkadaşları tarafından un ve yumurtaya bulandı.

Gençlerbirliği ile Afjet Afyonspor arasında Osmanlı Stadı'nda oynanacak maç, yarın saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.



