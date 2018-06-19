"Genç yetenekleri profesyonel takıma kazandıracağız"





KONYA (AA) - Konyaspor Kulübünün altyapı, spor okulları ve amatör branşlardan sorumlu başkan yardımcısı Zahir Renklibay, Konya genelinde yetenekli genç futbolcuları profesyonel takıma kazandırmak istediklerini belirtti.

Renklibay, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, özellikle Konyalı gençlere önem vereceklerini ve mevcut potansiyelden en iyi şekilde faydalanacaklarını kaydetti.

Göreve gelir gelmez sorumlu olduğu alanla ilgili çalışmalara başladığını belirten Renklibay, şöyle devam etti:

"Öncelikle tesislerimizdeki eksiklikleri tespit ettik. Altyapı, spor okulları ve amatör branşlarımızda yeni dönem çok farklı olacak. Bir süreden beri tesislerle ilgili çalışmalar yapıp, not alıyoruz. Bu çerçevede tesislerimizin daha verimli hale getirilmesi ve üst düzeyde fayda sağlanabilmesi için yoğun bir çalışma trafiğine girdik. Saraçoğlu'ndaki tesislerimizde Atiker Konyaspor'umuz ile pilot takımımız Anadolu Selçukspor'umuzun altyapısını birleştirip burada çok daha sağlıklı bir ortam hazırlayacağız."

Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile ortak hareket ederek yeni bir sahayı altyapılarının hizmetine sunabilmek için çalışmalara başladıklarını aktaran Renklibay, "Bununla birlikte altyapıların var oluş amacı, gençlerimizin sağlıklı ve ufku geniş bireyler olarak topluma kazandırılmasının yanı sıra elbette profesyonel takımlara futbolcu yetiştirmektir. Bunun için burada görev yapacak antrenör arkadaşlarımızın seçimi konusunda titiz bir çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Antrenör seçiminde liyakata önem vereceklerinin altını çizen Renklibay, "Bu konuda son derece hassas davranacağız. Antrenör yapılanmasının ardından Konya genelinde amatör kulüplerimizin bütün yaş gruplarında forma giyen gençlerimizle ilgili taramalara başlayıp yıl sonuna kadar bu çalışmalara devam edeceğiz. Kısacası Konyalı gençlerimize önem vereceğiz ve onlardan en iyi şekilde yararlanmanın yollarını arayacağız. Amacımız çok sayıda Konyalı genç yeteneği profesyonel takımımıza kazandırmak olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Renklibay, şimdiye kadar "Konyalı gençleri profesyonel takımlara kazandıracağız" sözlerinin zaman zaman dillendirildiğini ancak bu konuda kendilerinin daha kararlı olduğunu sözlerine ekledi.