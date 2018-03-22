Genç milli boksörler yaşlıların dualarını aldı





ÇANKIRI (AA) - İtalya'da gelecek ay düzenlenecek Avrupa Gençler Boks Şampiyonası'na Çankırı'da hazırlanan milli sporcular, Yaşlılar Haftası ve Regaip Kandili dolayısıyla huzurevini ziyaret etti.

Çankırı İsmail Özdemir Huzurevi'ndeki yaşlıların ziyaretine güllerle giden genç milli boksörler, huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

Milli takımın sorumlu antrenörü İsa Daştan, burada yaptığı konuşmada, yaşlıların kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Yaşlıların her zaman hizmetinde olduklarını belirten Daştan, "Türkiye Boks Federasyonu adına buradayız. Burada Avrupa, dünya dereceleri almış sporcularımız var. Önümüzde şampiyonalar var. Biz de ülkemiz için hizmet ediyoruz. Böyle değerler başka bir ülkede yoktur, sebep olanlardan Allah razı olsun. Yapabileceğimiz her konuda sizlerin emrinizdeyiz." dedi.

Yıldız Kız Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar da yaşlıların Regaip Kandili'ni kutlayarak dualarını aldıklarını aktararak, "Burada aile ortamı oluşturmuşlar, devlet büyüklerimize minnettarız. Sporcularımız şampiyona öncesi yaşlılarımızın hayır dualarını aldı. Yaşlanacağımızın bilincine vardık, mutlu ve huzurlu olduk. Yaşlılarımıza bir nebze de olsa moral verdiysek ve onları mutlu ettiysek ne mutlu bize." diye konuştu.

Milli boksör Beyza Saraçoğlu da Çankırı'daki kamplarının çok güzel geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yaşlılarımız bizim için önemlidir. Bugün kandil ve huzurevindeyiz. Herkesin kandilini kutluyorum. Bu mübarek günde yaşlılarımızı ziyarete geldik, çok mutlu olduk. Yaşlılar bizlere birer emanettir. O yüzden onların yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yaşlılarımızdan şampiyona öncesi dualarını aldık. Bize dua etsinler, biz de bayrağımızı dalgalandırmak için çalışıyoruz. Biz madalyalarla döndükçe yaşlılarımız da çok mutlu olacaktır. Her şey bu vatan için."