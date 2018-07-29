Genç güreşçiler Roma'da madalya arayacak

ANKARA (AA) - İtalya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası yarın başlayacak.

İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilecek organizasyonda müsabakalar, erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda onar sıklette yapılacak.

Türkiye, 5 Ağustos Pazar günü sona erecek şampiyonaya tüm sıkletlerde katılacak. Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 10'u kadın, 30 milli güreşçi madalya için mindere çıkacak.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada, bu yıl tüm yaş kategorilerinde uluslararası şampiyonalarda başarılı sonuçlar aldıklarına dikkati çekerek, "Çıkışımız Avrupa Gençler Şampiyonası'nda da sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya'da madalya mücadelesi verecek tüm güreşçilere başarılar dileyen Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hep söyledik. Tek bir hedefimiz var, ata sporumuz Türk güreşini dünyanın zirvesine taşımak. Bu doğrultuda tüm yaş kategorileri için son derece titiz bir şekilde çalışıyoruz. Her sene üzerine koyarak ilerliyoruz. Özellikle bu sene uluslararası şampiyonalarda tüm yaş kategorilerinde madalya rekoru kırdık. İtalya'ya da yine aynı hedeflerle gidiyoruz. Gençlerimiz bizler için çok önemli. Buradan çıkacak güreşçilerimiz bizleri ilerleyen yıllarda olimpiyatlarda temsil edecekler. O yüzden katıldıkları uluslararası şampiyonalarda elde edecekleri başarılar ve deneyim çok önemli."

Muhabir: Halil Ibrahim Avsar