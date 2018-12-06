Geleceğin şampiyonları





ÇANKIRI (AA) - MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da hayata geçirilen "Her Çocuk Özeldir Projesi" ile 4-8 yaş grubu çocukların farklı spor branşları ile tanıştırılıp yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geleceğin şampiyonlarının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Yıldız Kız Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar ile Çankırı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından hayata geçirilen proje kapsamında çocukların küçük yaşlarda sporla tanıştırılıp yeteneklerinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda ilk etapta belirlenen 4-8 yaş arası 20 çocuğa Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu ve Atatürk Stadı'nda boks, atletizm, futbol, voleybol, tekvando, tenis, yüzme, karate gibi branşlarda antrenörler tarafından eğitim veriliyor.

Belirli branşa yeteneği bulunduğu belirlenen çocuklar o alana yönlendirilip ileri seviyede eğitim alacak. Böylece geniş bir altyapı oluşturulup çocukların küçük yaşlardan itibaren belirlenen branşta kendisini geliştirilmesi sağlanacak.

Antrenmanlara katılan ve üzerinde fotoğraflarının bulunduğu tişörtler giyen çocuklar eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Projenin yaygınlaşması için il genelinde okullarda tanıtım yapılıyor, sosyal medya aracılığıyla da ailelere ulaşılmaya çalışılıyor.





- "Yeteneklerine göre spor"







Çankırı ASKF Başkanı Celal Kaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile çocuklara bütün branşların tanıtılacağını, çoklu branş eğitimi ile becerilerini geliştirmek istediklerini söyledi.

Eğitimin ardından çocukların yaşları, hareket becerileri dikkate alınarak branşlara yönlendirme yapılacağını vurgulayan Kaman, "Eğitmenlerimizin yapacağı yetenek taraması sonrasında çocuklarımızı yönlendireceğimiz branşlarda çalışmalarımız devam edecek. Ailelerin tercihine göre değil, çocuklarımızın yeteneğine göre spor yapılacak." dedi.

Çoklu branş eğitiminin Türkiye geneline yayılmasını istediklerini belirten Kaman, "Bu eğitimin Türkiye'de ilk defa burada yapıldığını düşünüyoruz. Çoklu branş eğitimi ile geleceğin şampiyonlarını çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.





- Çınar: "Çocuklar hem takım hem de bireysel sporları görmüş oluyor"





Ahmet Çınar da çocuklarla haftada dört gün çeşitli branşlarda antrenman yaptıklarını dile getirdi.

Çocukların oyun oynayarak, eğlenerek öğrenmelerini hedeflediklerine işaret eden Çınar, "Çocuklar tesadüfen değil, profesyonelce yetenekli oldukları branşlara yönlendirilecek. Bu çocuklarımızdan ileride inşallah olimpiyat, dünya şampiyonu sporcuların çıkmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Altyapı sorununun Türkiye'nin kanayan yarası olduğuna dikkati çeken Çınar, "Türkiye'de buna yönelik çalışmalar yapılırsa önümüzdeki yılların Türkiye'nin olacağına inanıyorum. Çocuklar oynayarak hem takım hem de bireysel sporların hepsini görmüş oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Minik sporculardan 8 yaşındaki Fatma Erva Çınar ise spor yaparken çok eğlendiğini anlatarak, "İleride büyük başarılar kazanmak istiyorum. En çok atletizm ve boksu seviyorum. Yeteneğimiz varsa hocalarımız da bizi o yöne yönlendiriyor." şeklinde görüş belirtti.







