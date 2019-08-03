Gazişehir Gaziantep'e Rus kaleci

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, Rus kaleci Yuri Lodygin'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos takımında forma giyen29 yaşındaki Rus Milli kaleci Yuri Lodygin ile iki yıllık anlaşma sağlandı.

Futbola Yunanistan Ligi takımlarından Xanthi'nin alt yapısında başlayan ve 2013 yılına kadar burada forma giyen oyuncu, daha sonra Rusya futbolunun önde gelen takımlarından Zenit'e transfer oldu.

187 santimetre boyundaki deneyimli file bekçisi, kariyerinde 193 resmi müsabakaya çıktı. Rusya Milli Takımı'nın kalesini 11 kez koruyan Yuri, 44 sefer de Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydi.