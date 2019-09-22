Gazişehir Gaziantep deplasmandan 3 puanla döndü

RİZE(AA) - Süper Lig'in 5. haftasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

12. dakikada Morais'in soldan ceza sahasına yerden ortasında altıpas içinde Muhammet Demir'in ayak içi plase vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

17. dakikada deplasman ekibi farkı ikiye çıkardı. Sağ kanatta Twumasi yaklaşık 30 metre topu sürdükten sonra sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın kapattığı köşeden filelere gitti: 0-2.

30. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, sol taraftan Umar'ın ortasında, iyi yükselen Abarhoun'un kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

32. dakikada Boldrin'in ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren De Pauw'un rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşu istediği gibi olmayınca meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

41. dakikada rakibinden sıyrılan Twumasi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu çelmeyi başardı.

43. dakikada Umar'ın sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yerden ortasında kale önünde oluşan karambolde Scepovic'in vuruşunda top filelere gitse de, maçın hakemi Serkan Tokat, VAR incelemesi sonucu kaleci Günay Güvenç'e Chatziisaias'ın faul yaptığı gerekçesi ile golü vermedi.

52. dakikada Muhammet Demir'in defansın arkasına pasında sol çaprazda Güray Vural'ın bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan solundan filelere gitmekte olan topu uzanarak tokatlamayı başardı.

64. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Moroziuk'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında Scepovic'in göğsü ile indirdiği topa Umar'ın vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarparak Samudio'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun plase vuruşunda top filelere gitti: 1-2.

69. dakikada sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in ceza sahası içerisine ortasında Samudio'nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

70. dakikada oyundan çıktıktan sonra Çaykur Rizespor kulübesinde yardımcı antrenörlerle tartışan Diarra sarı kart gördü.

87. dakikada Attamah'ın yaklaşık 30 metreden sert şutunda top kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

Karşılaşma, Gazişehir Gaziantep'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.