Gaziantep Basketbol'un gözü yüksekte

GAZİANTEP (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un kulüp başkanı Cengiz Şimşek, FIBA Şampiyonlar Ligi tamamlandığında gerçek güçlerini Türkiye ligine yansıtmaya başlayacaklarını belirterek, sezonu ilk 5-6 arasında tamamlamak istediklerin bildirdi.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde Güneydoğu'da yer alan tek takım olduklarını hatırlattı.

Gaziantep olarak basketbol alanında daha başarılı olmak istediklerini ifade eden Şimşek, "Ancak bu sezon biraz futbola öncelik verildi ve bütçe ayrıldı." dedi.

Basketbol takımının aynı zamanda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ettiğini anlatan Şimşek, ancak başarı için bütçenin buna yeterli olmadığını vurguladı.

Şimşek, şöyle konuştu:

"Orta sıraları şu an başarı sayıyoruz. Geçen sezon ligi ilk 5'te tamamlamıştık, önceki sene ise son maçta ligde kalmıştık. Bu sezon elimizde yeterince oyuncu yoktu. Ekonomik olarak ancak bu kadarını yapabildik. Çünkü basketbolda televizyon ve seyirci geliri olmuyor ancak sponsor gelirleriyle ayakta duruyoruz. O yüzden bazı takımlar ligden bile çekildi."

"Üst sıralara tırmanacağız"

Her şeye rağmen kulübün bölge temsilcisi olarak varlığını sürdürmesini arzuladıklarını bildiren Cengiz Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu sezon 5. veya 6. sıralarda ligi bitirmeyi amaçlıyoruz. Zaten Şampiyonlar Ligi tamamlandığında tüm ağırlığımızı lige vereceğiz. Bunu yaptığımızda da üst sıralara tırmanmaya başlayacağız. Son maçlarda 2-3 değerli oyuncumuzun sakatlığı bizi olumsuz etkiledi. Gerekli performansı bundan dolayı sahaya yansıtamadık. Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra oyuncularımız iyi işler yapacak. Zaten kadromuzun kalitesi ligde ilk 5-6'da olabilecek düzeyde. Üst sıralara tırmanacağız. Bundan da en ufak şüphemiz yok."

Şimşek, oyun kalitesi anlamında yükselen bir grafiklerinin olduğunu, bundan da memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Hem lig hem Avrupa kupası karşılaşmaları nedeniyle maç trafiklerinin çok yoğun olduğunu anlatan Şimşek, "O yüzden oyuncularımız yolculukların da etkisiyle antrenman bile yapmadan maça çıkmak zorunda kaldı. Yani lig maçlarına yeterince hazırlanamadık. Bunun en büyük nedeni de tabii ki bütçe nedeniyle yeterince kadro rotasyonunu sağlayamamızdı." ifadelerini kullandı.