Gazi Stadı’nda Futbol Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda Voleybol Şöleni Var

Futbolda TFF 3. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Nevşehir Belediye Spor Gazi Stadı’nda Yozgatspor’u ve Voleybol Kadınlar 1. Ligi’nde yer alan Nevşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı ise Astor Voleybol PVİ’yi Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda konuk edecek. Sporseverlerin her iki müsabakaya da büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Hafta sonu 9 Şubat Pazar günü oynanacak ilk müsabakaya Gazi Stadı ev sahipliği yapacak. TFF 3. Lig 3. Grup’ta yer alan ve 2. Lig yolunda iddiasını sürdürmek isteyen Nevşehir Belediye Spor ligin 22. haftasında Yozgatspor’u konuk edecek.

Saat 13.30’da başlama düdüğü çalacak olan müsabaka öncesinde son antrenmanını Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu yönetiminde gerçekleştiren Kırmızı Beyazlı ekipte, sakatlığı süren Hasan Çelik’in yanı sıra kırmızı kart cezası süren Berke Bıyık ile sar kart cezalıları Sinan Uzun ve Ziya Şakar forma giyemeyecek.

32 puanla 5. sırada yer alan Nevşehir Belediye Spor bu önemli maçı kazanarak yeniden tırmanışa geçmek istiyor.

‘VOLEYBOL TAKIMIMIZ ASTOR VOLEYBOL PVİ KARŞISINDA GALİBİYET ARAYACAK’

9 Şubat Pazar günü Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda oldukça çekişmeli bir müsabakaya sahne olacak. Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Nevşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, seyircisi önünde Astor Voleybol PVİ karşısına çıkacak.

Saat 14.00’da başlayacak olan Nevşehir Belediye Spor- Astor Voleybol PVİ müsabakası öncesinde temsilcimiz grubunda 6. Sırada yer alırken rakibi ise 8. sırada bulunuyor.