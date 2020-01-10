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Galatasaraylı futbolcu Onyekuru sıtmaya yakalandı
Galatasaraylı futbolcu Henry Onyekuru'nun sıtma hastalığına yakalandığını açıklandı.
Spor 10.01.2020, 19:47
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Onyekuru'nun transfer görüşmeleri öncesi tatil amacıyla gittiği ülkesindeki Nijerya'da sıtma parazitine maruz kaldığı tespit edildiği bildirildi.
"Oyuncumuz sponsor hastanemiz Liv Hospital’da tedaviye alınmıştır. Gerek sağlık ekibimiz ve Liv Hospital’ın değerli uzman hekimlerinin belirlediği uluslararası tedavi protokolleri gerekse Sağlık Bakanlığınca görevlendirilmiş resmi makamların bu hastalıkla ilgili ön gördüğü protokoller dikkate alınarak tedavi titizlikle uygulanmaktadır. Hastalığın seyri ve oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir."