Galatasaraylı futbolcu Eren Derdiyok: Mutluyuz

İSTANBUL (AA) - Galatasaraylı futbolcu Eren Derdiyok, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında konuk ettikleri Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Galatasaray'dan Devler Ligine muhteşem başlangıç

Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eren, "Mutluyuz. Taraftarımızın önünde oynadık. Herkes heyecanla bu yeni sınavı bekliyordu. Sınavı geçtiğimizi düşünüyorum. İyi ve eksik yaptığımız şeyler var. Bunların üzerine çalışarak daha iyi olmak istiyoruz. Hedefimiz her zaman daha iyi olmak." diye konuştu.

Sezona iyi başladığını aktaran 30 yaşındaki santrfor, "İyi bir gidişatımız var. Takım iyi oynuyor. Önde gol atıyorsam takımın sayesinde. Sezona iyi başladık, böyle de devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Şansımı değerlendirmeye devam etmek istiyorum"

Eren Derdiyok, geçen sezon 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan ve takımdan ayrılan Bafetimbi Gomis'in ardından üzerinde baskı hissedip hissetmediğinin sorulması üzerine, "Baskı yok. Her zaman yaptığım şeyi yapıyorum. Oynadığımda ve oynamadığımda elimden geleni yapıyorum. Şans benden yana. Şu anda her şey iyi gidiyor. Şansımı değerlendirmeye devam etmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Lokomotiv Moskova karşısında sarı-kırmızılı ekibin 2. golünü atan Eren, "Sürekli çalışıyorum. Sadece frikik değil kafa topu, orta çalışıyoruz. Kendimizi geliştirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin her futbolcunun hayal ettiği bir ortam olduğuna değinen Eren Derdiyok, "Galatasaray da bu ortama alışık ve ait. Grupta böyle devam edersek iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Semin: Güzel oynamış olsak da kalemizde 3 gol gördük ve kaybettik

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Yuri Semin, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Galatasaray'a 3-0 yenildikleri maçta, genel olarak iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak kaybettiklerini ifade etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Semin, maçın ilk 10 dakikasında kötü olduklarını vurgulayarak, "Genel olarak iyi bir oyun ortaya koyduk ama sonuç olarak kaybettik. Dokuzuncu dakika neden geriye düştüğümüzü söylemek zor ama hatalar yaptık. Güzel oynamış olsak da kalemizde 3 gol gördük ve kaybettik." diye konuştu.

Semin, Galatasaray taraftarının önünde oynamanın çok güzel olduğunu dile getirerek, "Bu kadar güzel taraftarların önünde oynayınca oyuncular da durmak istemiyor. Hayatta kazanmak da kaybetmek de var. Bunu kabul ederek yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Emrah Oktay, Sezer Yavuz