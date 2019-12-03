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Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Tuzlaspor
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. tur ilk maçında yarın Tuzlaspor'u konuk edecek.
Spor 03.12.2019, 10:43
İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Ryan Babel, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı maçta forma giyemeyecek.
Karşılaşmanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.
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