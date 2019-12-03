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Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Tuzlaspor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. tur ilk maçında yarın Tuzlaspor'u konuk edecek.

Spor 03.12.2019, 10:43
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Tuzlaspor
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İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Kupanın son şampiyonu Galatasaray, bu sezon organizasyona 5. turda dahil oldu. Tuzlaspor ise 3. turda Nazilli Belediyespor, 4. turda da Karacabey Belediyespor'u eledi.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Ryan Babel, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı maçta forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

#spor
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