'Galatasaray'ın unutmayacağı bir şampiyonluk'

İZMİR

Fatih Terim, basın toplantısına başladıktan sonra bir süre sonra Galatasaraylı futbolcular "İmparator Fatih Terim" tezahüratlarıyla Terim'in yanına geldi. Çeşitli tezahüratlar yapan sarı-kırmızılı oyunculara Terim de eşlik etti. Terim, futbolcuların gitmesinden sonra "Değişik bir basın toplantısı oluyor." ifadesini kullandı.

Terim, yaptığı açıklamada, Galatasaray'da ilk yarıdaki Göztepe maçıyla göreve geldiğini ve Göztepe maçıyla da şampiyonluğa ulaştıklarını söyledi. Bu şampiyonluğun İzmir'de gelmesinden dolayı çok sevinçli olduğunu kaydeden Terim, "Benim Galatasaray'a gelişimde Metin Oktay'ın çok emeği vardı, onun memleketinde şampiyon olmak bence daha anlamlı, nur içinde yatsın." diye konuştu.

"Hak edilmiş bir şampiyonluk" elde ettiklerini kaydeden Terim, son olarak torunu Naz'ın dünyaya geldiğini hatırlatarak, şampiyonlukta emeği geçen herkese ve ailesine teşekkür etti.

Şampiyonluğun ardından Şampiyonlar Ligi ile ilgili attığı tweetin hatırlatılması üzerine Terim, şöyle konuştu:

"Bugün Galatasaray şampiyon oldu, direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor, hiçbir şeyin garantisi yok, gruptan çıkamayabiliriz, kaybedebiliriz ama bu isteğimizi değiştirmez, bir sonraki vizyonu işaret etmekten hiçbir zaman korkmadık. Galatasaray'ın hedefi içerideki her kupaya talibiz ama esas dışarıda herkesin hayali, isteği, özlemi, o son Real Madrid maçını hiçbirimiz unutamadık, o tatta bir mücadele, inanıyorum ki onu da yapacağız. Benim her zaman takımlarımdan istediğim şudur; seyircinin gurur duyacağı bir takım çıkarmak. Bu zaten sonuç alır. Rakipler Şampiyonlar Ligi'nde gerek ekonomik olarak, gerek idari, gerek teknik, kulüp olarak makas çok açılmış olabilir ama yakalamak da bizim işimiz ve oralarda yer almak da Galatasaray'ın işi olmalıdır."

Terim, bu şampiyonluğun diğerlerinden farkı ve anlamının da değişik olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hiç kimseye, hiçbir kuruma, hiçbir kişiye bakmadan, takılmadan, sadece işimize odaklanmaya özen gösterdik, bence de doğrusunu yaptık. Şampiyonlukta herkesin emeği var. Bence muhteşem bir finiş oldu, her kulübün kazanma şansı vardı, tüm yarışanlara sevgilerimi iletiyorum, başarılar diliyorum, düşenlere de geçmiş olsun, biz kazandık. Ben çok şampiyonluk gördüm ama bu seferkinin anlamı, ifade ettiği şeyler çok başkaydı, sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluktur. Anamızın ak sütü gibi helaldir. O yüzden benim için de bu şampiyonluğun manası çok değişiktir. Galatasaray'ın da unutmayacağı bir şampiyonluk olacaktır. Yarın bir başkası şampiyon olduğunda tebrik etmesini bileceğiz, bugün biz hak ettik, biz kazandık."