Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları

ANKARA (AA) - Başkent'te yaşayan Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ankara'dalarının merkezi ise Güvenpark oldu. Karşılaşmayı Kızılay'daki kafelerde izleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, Güvenpark'ta toplandı.

Meşale yakan ve ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan taraftarlar, takımlarının 22. şampiyonluğu kutladı.

Bahçelievler ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde de sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kutlaması yaptı.

Bazı Galatasaraylı taraftarlar da araçlarıyla korna çalarak şehir turu attı.