Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları

ANKARA (AA) - Başkent'te yaşayan Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu doyasıya kutladı.
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Meşale yakan ve ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan taraftarlar, takımlarının 22. şampiyonluğu kutladı.
Bahçelievler ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde de sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kutlaması yaptı.
Bazı Galatasaraylı taraftarlar da araçlarıyla korna çalarak şehir turu attı.