Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Konya'da

KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu lider tamamlayan Galatasaray'ın 22. şampiyonluk kupası, Konya'da sarı-kırmızılı taraftarla buluştu.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Konya Galatasaraylılar Derneği'nin Dedeman Otel'de düzenlediği şampiyonluk gecesinde, Galatasaray'ın bir ruh, inanış ve birbirini sahiplenen insanlar topluluğu olduğunu söyledi.
Göreve geldiklerinden itibaren taraftar desteğini arkalarında hissettilerini vurgulayan Cengiz, şunları kaydetti:
Otelde sergilenen şampiyonluk kupası ve Türkiye Kupası'na taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Sarı-kırmızılılar taraftarlar kupayla fotoğraf çektirip, özçekim yaptı.