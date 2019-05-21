Galatasaray’ın şampiyonluğunu gökyüzünde kutladılar

2018-2019 futbol sezonu Süper Ligde Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kapadokya’da balonlar Galatasaray bayrakları ile havalandı.
Anatolian Balloons firmasında balon pilotu olarak görev yapan Eray Bora, “ Tüm Türkiye’de Galatasaray’ın 22.şampiyonluğunu ilan etmesi büyük bir coşkuyla kutlandı. Bizde Kapadokya’da gökyüzünde balon turumuza katılan yerli ve yabancı turistler ile şampiyonluk coşkusunu kutladık. Galatasaray’ı tekrardan tebrik ediyoruz” dedi.Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 09:59