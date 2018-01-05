Galatasaray'ın kampı 8 Ocak'ta başlayacak

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, devre arası hazırlık çalışmalarına 8 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilecek hazırlık kampı için 7 Ocak Pazar günü bu kente gidileceği, 8 Ocak Pazartesi gününden itibaren de idmanların başlayacağı aktarıldı.

Yurt dışından gelecek oyuncuların Antalya'da kampa dahil olacakları ifade edildi.

Açıklamada, kamp programının 13 Ocak Cumartesi gününe kadar olan bölümü ilan edilirken, sonraki bölümün ise daha sonra duyurulacağı paylaşıldı.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman