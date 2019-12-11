Son Dakika

Galatasaray’ın eski futbolcusu Felipe Melo Kapadokya’da

Nevşehir Belediyespor Taraftar Grubu Meterisliler İle De Hatıra Fotoğrafı Çektiren Felipe Melo’ya Meterisliler Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Şekerli Tarafından Nevşehir Belediyespor Forması Hediye Edildi.

Spor 11.12.2019, 16:43
Galatasaray’ın eski futbolcusu Felipe Melo Kapadokya’da
banner230

Galatasaray’ın eski futbolcusu Brezilyalı Felipe Melo, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini gezdi.

Galatasaray’ın eski futbolcusu Felipe Melo eşi Roberta Melo ile birlikte Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyaret etti. Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerini eşi ile birlikte gezen Felipe Melo burada bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nevşehir Belediyespor taraftar grubu Meterisliler ile de hatıra fotoğrafı çektiren Felipe Melo’ya Meterisliler Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Şekerli tarafından Nevşehir Belediyespor forması hediye edildi.

Yorumlar (0)
banner287
banner269
10°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 11 Aralık 2019
İmsak 06:14
Güneş 07:42
Öğle 12:39
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@