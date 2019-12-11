Son Dakika
Galatasaray’ın eski futbolcusu Felipe Melo Kapadokya’da
Nevşehir Belediyespor Taraftar Grubu Meterisliler İle De Hatıra Fotoğrafı Çektiren Felipe Melo’ya Meterisliler Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Şekerli Tarafından Nevşehir Belediyespor Forması Hediye Edildi.
Spor 11.12.2019, 16:43
Galatasaray’ın eski futbolcusu Brezilyalı Felipe Melo, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini gezdi.
Nevşehir Belediyespor taraftar grubu Meterisliler ile de hatıra fotoğrafı çektiren Felipe Melo’ya Meterisliler Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Şekerli tarafından Nevşehir Belediyespor forması hediye edildi.
10°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 11 Aralık 2019
|İmsak
|06:14
|Güneş
|07:42
|Öğle
|12:39
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:50