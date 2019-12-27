Son Dakika
Galatasaray'ın devre arası hazırlık programı belli oldu
Galatasaray'ın Antalya'da gerçekleştirilecek kamp çalışmaları kapsamında, 10 Ocak'ta Altay, 11 Ocak'ta da Adana Demirspor'la özel maç oynayacak.
Spor 27.12.2019, 18:47
İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı'nın devre arası hazırlık programı belli oldu.
Çalışmalarını 1 hafta İstanbul'da sürdürecek Galatasaray takımı, 10 Ocak Cuma günü kamp için Antalya'ya gidecek. Sarı-kırmızılılar, burada TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'la 10 Ocak Cuma günü, Adana Demirspor'la ise 11 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da özel maç yapacak.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 14, 15 veya 16 Ocak'ta Çaykur Rizespor'a konuk olacağı ilk maçtan bir gün önce Antalya'dan Rize'ye geçecek.
4°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 27 Aralık 2019
|İmsak
|06:22
|Güneş
|07:51
|Öğle
|12:47
|İkindi
|15:13
|Akşam
|17:34
|Yatsı
|18:57