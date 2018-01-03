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Galatasaray'da Topsakal, basketbol şubesini bıraktı

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, basketbol şubesindeki görevlerinden ayrıldı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 23:28
Galatasaray'da Topsakal, basketbol şubesini bıraktı
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İSTANBUL

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, basketbol şubesindeki görevlerinden ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Can Topsakal, yönetim kurulundaki basketbol şubesiyle ilgili görevlerini bırakmıştır, yönetim kurulundaki diğer görevlerine devam edecektir." denildi.

Basketbolda kadın ve erkek takımlarının beklentilerin altında kalan performansları sonrası sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki gören Topsakal, başkan Dursun Özbek'in olağanüstü genel kurul için belirlediği yeni yönetim listesinde de yer alıyor.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman


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BasketbolCan TopsakalGalatasarayGalatasaray OdeabankİstifaSpor
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