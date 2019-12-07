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Galatasaray'da Luyindama ameliyat edildi
Galatasaray'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Christian Luyindama, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs operasyonu geçirdi.
Spor 07.12.2019, 14:56
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Christian Luyindama, sponsor hastanemiz Liv Hospital'da kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından başarılı bir sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa zamanda eski sağlığına ulaşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Christian Luyindama, sarı-kırmızılı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıkmıştı.
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