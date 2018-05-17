Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında 19 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda taktik oyun yapıldı. Antrenman, yenilenme çalışması ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Muhabir: Emrah Oktay