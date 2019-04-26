"Galatasaray'a karşı kazanamama durumu ciddi bir motivasyon"





KONYA (AA) - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de karşı karşıya gelecekleri Galatasaray önünde uzun süredir kazanamamalarının, takımı için önemli bir motivasyon olacağını söyledi.

Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 29 Nisan Pazartesi günü Galatasaray ile yapacakları maça ilişkin, Kayacık Tesisleri'nde antrenman öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Atiker Konyaspor'un 10 maçtır kazanamadığını hatırlatan Kocaman, bunun anormal bir durum olduğunu belirtti.

Kocaman, puan kayıplarının kendi açılarından birtakım gerekçeleri olduğunu vurgulayarak, "10 maçın içinde her maçı da kötü, rakiplerinden beceri açısından daha aşağıda bir takım olarak oynamadık. Bununla beraber özellikle sonuçları etkileyen en az 5 maç sayabilirim. Aleyhimize ciddi hakem hataları oldu. Başlarken '12 maçımız kaldı, 7'si içeride 5'i deplasmanda' dediğim andan itibaren bir şeyler ters gitti. İşin bu tarafına girmek istemiyorum ancak bunu da unutmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Konyaspor'un Galatasaray karşısında en son 2003 yılında, yaklaşık 16 yıl önce galip geldiğini anımsatan Kocaman, "Birtakım şeyleri inşa etmeye çalışırken yaşananları unutursak, yaşananların analizini doğru yapmazsak o zaman geleceği de inşa etmek kolay olmuyor. Ne gibi engeller olabileceğini gözlemlemek de bu konuda hedefe giderkenki anlayabileceğimiz yerlerden biri olmalı. Bir tarafıyla takımımızı düzeltmeye çalışırken, anormal durumdan normale doğru götürmeye çalışırken öbür taraftan da kendi içimizdeki hataları kendimiz düzeltme becerisine sahibiz ama dışarıdan gelecek hatalar için bütüncül bir güce ihtiyacımız var." diye konuştu.





- "Kazanamama durumumuz ciddi bir motivasyon"





MKE Ankaragücü karşılaşmasında takımdaki toparlanmayı gözlemlediklerini belirten Kocaman, şöyle devam etti:

"Maç öncesi takıma bakıldığı zaman, gözlemlerimiz ve oyuncuların maç içindeki davranış biçimleri normalimize yaklaşma adımını attığımızı gösteriyor ki bu Galatasaray maçı öncesi bana bir nebze olsun umut veriyor. Çok uzun zamandır Konyaspor'un Galatasaray karşısında kazanamama durumu ciddi bir motivasyon olacak. Bununla beraber güncele baktığımızda 10 maçtır kazanamayan bir takımımız var, bunu da kazanan takıma çevirmek istiyoruz. Karşımızdaki rakip bu anlamda çok mu uygun? Doğrusunu söylemek gerekirse, ikinci yarıya çok güçlü başladılar. 9 galibiyet 3 beraberlikle başladılar. 30 puanlık bir başlangıç, neredeyse maç başına 2,5 puan. 3 beraberliğin 3'ü de deplasmanda. Yani buradan bakıldığı zaman kaybettikleri puanların 3'ü de deplasmanda."





- "Galatasaray’ın deplasmanlardaki puan kaybı bizi umutlandırıyor"





Sahalarında oynamanın kendileri için bir avantaj olabileceğine dikkati çeken Aykut Kocaman, "En son dün oynadığı maçı da farklı kazanarak ciddi moral, motivasyona sahip, kolay atabilen ve zor yiyebilen, öz güveni yüksek bir takıma karşı oynayacağız. Bu bir gerçek ama bu gerçeklerin hiçbiri futbolun kendine ait kurallarını değiştirmiyor. Kağıt üzerindekilerin kağıt üzerinde kalma ihtimalinin en yüksek olduğu oyunlardan bir tanesi futbol. Dolayısıyla hem bizim bir toparlanma sürecine doğru giriyor olmamız, Galatasaray’ın da özellikle deplasman karşılaşmalarındaki puan kaybı ve zafiyetlerinin biraz daha ortaya çıkma durumu maç öncesi bizi kazanma yolunda biraz da umutlandıran etkenlerden biri." değerlendirmesinde bulundu.





- Hazırlıklar sürüyor





Atiker Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, çabukluk hareketleri ile 5'e 3 pas ve taktik çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.