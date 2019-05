Galatasaray zorlu deplasmandan 3 puanla döndü

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}❮❯Çaykur Rizespor - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile Galatasaray Çaykur Didi Stadı’nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Çaykur Rizesporlu Samudio (solda), Galatasaraylı Nagatomo (sağda) ile mücadele etti. ( Zekeriya Sarıhan - Anadolu Ajansı )

9. dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Onyekuru'nun yerden pasında, Feghouli ceza sahasında plase bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi: 0-1

12. dakikada ceza sahası dışından hafif sol çaprazdan Onyekuru'nun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

18. dakikada Boldrin'in ara pasında defansın arkasına sarkan Melnjak'ın ceza sahası içinde sert şutunda, defansa çarpan top az farkla kornere gitti.

31. dakikada Moroziuk'un yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta barajı geçen top üst direkten oyun alanına döndü.

35. dakikada defansın arkasına atılan topla buluşan Diagne, kaleci Gökhan Akkan'dan sıyrılarak ceza sahasına girdi. Sağ çaprazda açısı daralan Diagne'nin vuruşunda araya giren Awaziem, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

39. dakikada Galatasaray, Diagne ile penaltıdan yararlanamadı. Marcao'nun ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından VAR'da pozisyonu yeniden inceleyen hakem Serkan Çınar, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diagne'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağa Diagne bir kez daha müdahale edince Serkan Çınar, endirekt serbest vuruşa hükmetti.

45. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Boldrin ile verkaç yapan Muric'in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top, kaleci Muslera'nın solundan filelerle buluştu: 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarı

63. dakikada Feghouli'nin sağdan ceza sahasına yerden pasında Mariano'nun gelişine sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yumrukları ile çeldi.

64. dakikada orta sahada aldığı topla ilerleyen Diagne'nin ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan sağına uzanarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

67. dakikada ev sahibi ekip, maçta ikinci kez direğe takıldı. Kazanılan köşe atışında Boldrin'in sağ taraftan ceza sahasına ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda, üst direğe çarpan top auta çıktı.

70. dakikada Samudio'nun müdahalesiyle Emre Akbaba yerde kaldı. Emre Akbaba, sahada yapılan ilk müdahalenin sağ ayağında kırık şüphesiyle ambulansla hastaneye götürüldü. Her iki takım oyuncuları saha içerisinde gözyaşlarını tutamadı.

73. dakikada Çaykur Rizespor sahada 10 kişi kaldı. Maçın hakemi Serkan Çınar, Emre Akbaba'nın hastaneye götürülmesinin ardından VAR sisteminden pozisyonu yeniden izledi ve Samudio'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

76. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Muric'in ara pasında ceza sahası içerisine giren Boldrin'in vuruşunda, kaleci Muslera yatarak topu çeldi. Umar, dönen topu filelere yolladı: 2-1

90+1. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Onyekuru'nun ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonu VAR'dan inceleyen hakem Serkan Çınar, penaltıya hükmetti. 90+3'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Diagne, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

90+8. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Feghouli'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında Diagne topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 2-3

Mücadele, Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.