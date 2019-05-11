Galatasaray yenilmezlik serisi 18 maça çıktı

Ligin 32. haftasında Çaykur Didi Stadı'nda Karadeniz temsilcisine konuk olan sarı-kırmızılı ekip, 9. dakikada Sofiane Feghouli'nin golüyle öne geçti. Galatasaray, ilk yarının son anlarında Vedat Muric'in golüne engel olamayınca devre arasına 1-1 beraberlikle girildi.

İkinci yarıda iki takım da pozisyona girmekte zorlandı. Mücadelenin 76. dakikasında Aminu Umar'ın golüyle Çaykur Rizespor 2-1 öne geçti. Emre Akbaba'nın yaşadığı sakatlık nedeniyle hakemler 12 dakikalık uzatma gösterdi.

Maçın uzatma bölümünün 2. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı Mbaye Diagne gole çevirdi ve 2-2 beraberliği sağladı. Son bölümde baskısını artıran konuk ekip, Diagne'nin 90+8. dakikada bulduğu golle 3-2 öne geçti ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Bu skorla Galatasaray, şampiyonluk yolunda kritik bir virajı döndü. Puanını 66'ya çıkaran sarı-kırmızılı ekip, ligde son 2 haftaya lider girmeyi garantiledi.

Çaykur Rizespor ise 40 puanda kaldı.

Yenilmezlik serisi 18 maça çıktı

Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle Spor Toto Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 18 maça taşıdı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 12 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

Emre Akbaba sakatlandı

Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlık geçirdi.

Maçın 61. dakikasında Ryan Donk'un yerine oyuna dahil olan Emre Akbaba, 70. dakikada Braian Samudio ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı. 26 yaşındaki futbolcu, sağ kaval kemiği kırıldığı için hastaneye kaldırıldı.

Galatasaray, VAR ile iki penaltı kazandı

Galatasaray, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sonrasında iki penaltı kazandı.

Mücadelenin 37. dakikasında Galatasaraylı Marcao, Çaykur Rizespor ceza sahasında yerde kaldı. Pozisyonda önce devam kararı veren hakem Serkan Çınar, VAR hakeminin uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi ve penaltıya hükmetti.

Mbaye Diagne'nin kullandığı penaltı vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü. Diagne'nin meşin yuvarlağa yeniden müdahale etmesi üzerine hakem Serkan Çınar, Çaykur Rizespor lehine en direkt serbest vuruş kararı verdi.

İkinci pozisyon 90+2. dakikada yaşandı. Ceza sahasında topla buluşan Henry Onyekuru, Chidozie Awaziem'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonda önce devam kararı veren Serkan Çınar, bir kez daha VAR'a gitti ve müsabakada ikinci kez penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı noktasında bir kez daha topun başına geçen Diagne, bu kez topla kaleci Gökhan Akkan'ı ayrı köşelere gönderdi.

Diagne ile Sinan'ın penaltı tartışması

Galatasaray'da Mbaye Diagne ile Sinan Gümüş penaltıda tartışma yaşadı.

Maçın uzatma bölümünde kazanılan penaltı atışında, ilk penaltıyı kaçıran Diagne topu alarak atışı kullanmak istedi. Penaltıyı kullanmak isteyen Sinan Gümüş de topu Senegalli futbolcunun elinden almaya çalıştı.

Bu sırada iki futbolcu arasında itişmeler yaşandı.

Rizespor, maçı 10 kişi tamamladı

Çaykur Rizespor'dan Samudio, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Emre Akbaba'nın sakatlandığı pozisyonda yer alan Samudio, hakem Serkan Çınar'ın VAR incelemesi sonrasında 73. dakikada kırmızı kart gördü.

Karadeniz temsilcisi, 12 dakika uzayan maçta yaklaşık 30 dakika 10 kişi mücadele etti.

Çaykur Rizespor, direklere takıldı

Müsabakada Çaykur Rizespor'un iki topu direğe takıldı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında kazanılan serbest vuruşu Mykola Moroziuk kullandı. Ukraynalı futbolcunun vuruşunda barajı geçen top direkten oyun alanına döndü.

Çaykur Rizespor'un diğere takıldığı ikinci pozisyon 67. dakikada yaşandı. Fernando Boldrin'in sağdan ortasında altıpas gerisinde Braian Samudio'nun kafayla vurduğu meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.