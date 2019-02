Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden elendi

LİZBON (AA) - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 2-1 yenildiği Benfica ile deplasmanda golsüz berabere kaldı ve Avrupa kupalarına veda etti.

5. dakikada Grimaldo'nun ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, top üstten auta çıktı.

7. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Benfica atağında ceza sahası içinde Cervi'nin vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

35. dakikada sol kanatta topla buluşan Seferovic'in ortasında ceza sahasının ortasında rakibinden önce davranan Marcao yatarak ayağıyla topu kornere gönderdi ve önemli bir gol pozisyonunu önledi.

42. dakikada hızlı gelişen Benfica atağında ceza sahası yayının ortasında Pizzi'nin vuruşunda kaleci Muslera uzanarak topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

62. dakikada Benfica'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Felix, kötü vurarak topu auta gönderdi.

63. dakikada Benfica defansının hatasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda'nın vuruşunda top ağlara gitti. Ancak ofsayt nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

85. dakikada Galatasaray'ın atağında ceza sahasına yapılan ortada Diagne'nin kafa vuruşunda kaleci Vlachodimos'dan dönen topu Emre Akbaba ağlara gönderdi. Maçın hakemi pozisyonun ofsayt olduğuna hükmetti.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}