Galatasaray Türkiye Kupası'nda finalde

MALATYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında yapılan mücadelenin ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

3. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kamara, meşin yuvarlağı daha uygun durumdaki takım arkadaşlarına çıkardı. Penaltı noktası civarında Aleksic'in ıskaladığı meşin yuvarlak Adem Büyük'ün önünde kaldı. Adem'in vuruşunda savunmadan dönen topu Aleksic tamamlamak istedi. Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak altıpasın sağına açıldı. O noktaya hareketlenen Guilherme'nin dar açıdan vuruşunda kaleci Muslera topu kornere çeldi.

5. dakikada Onyekuru ile yaptığı duvar pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Linnes'in vuruşunda, top uzak köşeden ağlara gitti: 0-1.

23. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Feghouli'nin ceza sahasına yaptığı ortada, Diagne'nin kafayla vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

28. dakikada Adem Büyük'ün sol kanattan verdiği pasta topla buluşan Kamara'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Diagne'nin pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Feghouli'nin şık vuruşunda, yan direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

45+8. dakikada sağ kanattan Chebake'nin kullandığı serbest vuruşta Galatasaray ceza alanında Mina'nın kafayla indirmek istediği top Luyindama'nın eline çarptı. Hakem Alper Ulusoy, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu tekrar izledi ve penaltı kararını verdi. 45+14. dakikada penaltı atışını kullanan Aleksic, topu ağlara gönderdi: 1-2.

Hakem Ulusoy'un duraklamalar nedeniyle 7 dakika uzatma verdiği maçta, 45+14. dakikadaki penaltı atışının ardından ilk yarı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

52. dakikada sağ kanattan Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşta, Luyindama'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin solundan auta çıktı.

58. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Farnolle'nin kullandığı autta orta sahada Ndiaye'nin indirdiği topla savunma arkasına sarkan Onyekuru, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleci Farnolle'den de sıyrılan Nijeryalı futbolcu dar açıya rağmen yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3.

74. dakikada Feghouli'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Onyekuru, meşin yuvarlağı kaleci Farnolle'nin solundan ağlarla buluşturdu: 1-4.

84. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Ndiaye'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Selçuk İnan, meşin yuvarlağı kale sahası içerisinde bulunan Mitroglou'ya aktardı. Yunan futbolcu müsait pozisyonda topu filelere yolladı: 1-5.

89. dakikada Aleksic'in sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Mina'nın kafa vuruşunda, top kale direğine çarparak ağlarla buluştu: 2-5.

Müsabaka, Galatasaray'ın 5-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İlk maçı 0-0 biten mücadelede Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi ve Akhisarspor'un rakibi oldu.

Galatasaray, 23. kez finalde

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 23. kez finale yükseldi.

Kupayı 17 kez ile en fazla müzesine götüren takım olan sarı-kırmızılılar, daha önce 22 kez finalde mücadele etti.

Evkur Yeni Malatyaspor'u 0-0 ve 5-2'lik iki maçın ardından eleyen Galatasaray, 18. kez kupayı kaldırmak için sahaya çıkacak.

Finalde rakip son şampiyon

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde son şampiyon Akhisarspor ile karşılaşacak.

Türkiye Kupası, Akhisarspor ile Galatasaray arasında 16 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.

Linnes, 100. maçında gol attı

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 100. resmi maçta gol sevinci yaşadı.

Norveç'in Molde ekibinden 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer edilen 27 yaşındaki savunma oyuncusu, 4. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 100 müsabakada forma giydi.

Linnes, "dalya" dediği Evkur Yeni Malatyaspor maçında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray kariyerinde 4. kez fileleri havalandırdı.

Marcao sakatlandı

Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Marcao, sakatlandı.

Müsabakanın 32. dakikada kasığından sakatlanan Brezilyalı stoper, oyundan çıkmak zorunda kaldı. 22 yaşındaki futbolcunun yerine Selçuk İnan oyuna girdi.