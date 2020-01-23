Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

İSTANBUL(AA) - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-1 biten ilk maçın rövanşında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

13. dakikada orta sahada Adem Büyük ile verkaça giren Sekidika, hızla Çaykur Rizespor ceza sahasına sokuldu. Nijeryalı futbolcunun sağ çaprazdan şutunda kaleci Tarık Çetin uzak köşeye giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Çaykur Rizespor savunmasının uzaklaştıramadığı top yükseklik kazanarak altıpas gerisine düştü. Adem Büyük'ün kafayla vurduğu meşin yuvarlağı kaleci Tarık Çetin uzanarak ceza sahası dışına tokatladı.

31. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Ömer Bayram'ın pasıyla penaltı noktası gerisinde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın bekletmeden vuruşunda Tarık bir kez daha meşin yuvarlağı kornere attı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

51. dakikada Ahmet Çalık'ın hatasında topu kapan ve ceza sahasına giren Samudio, kaleci Okan Kocuk'tan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ancak zamanında kademeye dönen Şener Özbayraklı son anda topu kornere gönderdi.

58. dakikada Galatasaray VAR ile penaltı kazandı. Pozisyonda önce devam kararı veren hakem Atilla Karaoğlan, videodan yeniden izleyerek Linnes'in soldan ortasında Sasse'nin topa elle müdahale ettiğini belirledi ve penaltı kararı verdi. 60. dakikada penaltıyı kullanan Adem Büyük, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

65. dakikada Umar'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Oğulcan Çağlayan'ın karşı karşıya vuruşunda kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

74. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Ceza sahası içi sol çaprazda Sasse kaleci Okan Kocuk'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. 77. dakikada penaltıyı kullanan Oğulcan Çağlayan skora denge getirdi: 1-1

82. dakikada Taylan Antalyalı'nın sol çaprazdan şutunda kaleci Tarık Çetin topu kornere tokatladı. Sağdan Ömer Bayram'ın kullandığı kornerde altıpasta kafa vuruşunu yapan Lemina meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1

Mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

VAR ile penaltı kazandı

Galatasaray, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı.

Maçın 58. dakikasında Martin Linnes'in soldan ortasında top ters kanattan oyun alanını terk etti. Pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan önce korner kararı verdi. Karaoğlan, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyerek Yan Sasse'nin meşin yuvarlağa ceza sahası içinde elle müdahale ettiğine hükmedip penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıyı kullanan Adem Büyük, takımını öne geçiren golü kaydetti.

Lemina'dan ilk gol

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Mario Lemina, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir resmi maçta gol attı.

Müsabakanın 82. dakikasında kornerden gelen topu kafayla ağlara yollayarak takımını 2-1 öne geçiren Gabonlu orta saha oyuncusu, Galatasaray'da ilk kez gol sevinci yaşadı.

Tribünlerde 20 bine yakın taraftar

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçını 20 bine yakın taraftar tribünden izledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşma için Türk Telekom Stadı'na 19 bin 797 biletli futbolsever giriş yaptı.

Kupa yolu

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-kırmızılı takım, bu turda TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u iki maç sonunda eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray, son 16 turunda Çaykur Rizespor ile ilk maçta 1-1 berabere kalırken, sahasındaki rövanş mücadelesini 2-1 kazandı ve çeyrek finale adını yazdırdı.