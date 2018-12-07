Galatasaray, Terim yönetiminde 200. galibiyet peşinde

İSTANBUL - Ercan Çakar (AA) - Spor Toto Süper Lig'e yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımla 200. lig galibiyetine bir adım uzakta bulunuyor.

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Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde çıkacağı Çaykur Rizespor maçını kazanması durumunda tecrübeli teknik adam yönetiminde 200. lig galibiyetini elde edecek.

Galatasaray, tarihinin en büyük başarılarını yaşadığı tecrübeli teknik adam idaresinde bugüne dek 307 Süper Lig maçına çıktı. Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, bu maçlardan 199 galibiyet, 68 beraberlik ve 40 mağlubiyetle ayrıldı.

Takımın başında olmayacak

Fatih Terim, cezası nedeniyle yarınki müsabakada takımının başında bulunamayacak.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 11. haftadaki Fenerbahçe derbisinin ardından toplamda 10 maç ceza verdiği tecrübeli teknik adam, takımının kazanması halinde 200. galibiyet sevincini buruk yaşayacak.

Şampiyonluk sayısında rakipsiz

Fatih Terim, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan teknik adam unvanını taşıyor.

Sarı-kırmızılı takımın başında 4 farklı dönemde 11. sezonunu geçiren Fatih Terim, toplamda 7 kez şampiyonluk kupasını kaldırma mutluluğu yaşadı.

Terim, ayrıca ligde üst üste en fazla şampiyonluk kazanan teknik direktör unvanına da sahip. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında art arda 4 kez mutlu sona ulaştı.

Galatasaray'da 17 kupa kazandı

Fatih Terim, Galatasaray'da daha önce 17 kez kupa sevinci yaşadı.

Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında elde eden Terim, bugüne kadar 7 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu kazandı.