Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Yakında değişik haberlerimiz olabilir

SAKARYA (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Sakaryaspor ile Yeni Atatürk Stadı'nda oynadıkları ve 3-0 kazandıkları maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Terim, ev sahibi takımın kendilerini çok iyi ağırladığını dile getirdi.

Performans olarak iyiye gittiklerini aktaran tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Memnunum. Hazırlık maçlarının amacı da bir şekilde hazır hale gelmek. Hem fizik hem teknik hem de taktik olarak bazı şeyleri zaman zaman iyi yapıyoruz. Bizim için de iyi bir hazırlık maçı oldu, herkese şans verdik. 10 gün sonra Süper Kupa oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'ne kadar da her şeyimizi en üste çekeceğiz. Ancak sakatlıklarla ilgili sıkıntılarımız var. Mariano biraz olmayabilir, Eren zaten ligin son 8 haftasıyla birlikte, bu 1-2 hafta yok. Gomis sakat. Böyle olduğu zaman biraz eksik kalıyoruz. Bazı oyunculara yüklenmek zorunda kalıyoruz, Martin gibi. Yedeği de yok, o da sakat. Yuto Nagatomo da bu akşam geliyor. Dünya Kupası'ndan sonra izin verdik. Muslera geliyor. Açıkcası bu kadarız. Ama başkanımız, yönetimimiz, Abdurrahim Albayrak ve ekibimizle ne yapabiliriz diye uğraşıyoruz."

"Değişik haberlerimiz olabilir"

Fatih Terim, bir gazetecinin, "İyi ki Fatih Terim var deniliyor, peki Fatih Terim ne durumda?" şeklindeki sorusu üzerine, camianın gösterdiği güvenin kendisini çok mutlu ettiğini ve gururlandırdığını aynı zamanda da omuzlarına çok ağır yük ve sorumluluk bindirdiğini ifade etti.

Galatasaray için yoğun bir mesai içinde olduklarını aktaran Terim, "Tüm Galatasaray camiasının şunu bilmesini istiyorum ki hiç ümitsizliğe kapılmasınlar. Olabilir, UEFA ceza vermiş olabilir. Çok vakit geçiriyoruz, bunlar enerjimizi alıyor. Biz bu durumda ne yapabiliriz, bunun derdindeyiz. Yakında değişik haberlerimiz olabilir. Bir şeyler yapıyorsak bilsinler ki bu Galatasaray'ın hayrı içindir, olması gerekendir. Paylaşılacak şeyleri paylaşıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Fatih Terim, transferle ilgili bir soru üzerine, "Transferler ile ilgili her gün birini okuyoruz. Bize gelen resmi hiçbir teklif yok. Şampiyon bir takım, istenenler olabilir ama yazılı hiçbir teklif yok." ifadelerini kullandı.

"Bizde başarılı olmayan oyuncular her takıma gidebilmeli"

Fatih Terim, Süper Lig'de "Dört büyükler" olarak adlandırılan takımların aralarında transfer yapabilmesi gerektiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor kendi içinde sirkülasyon yapabilirse zaten dışardan oyuncu almayız. Biz vermiyoruz, onlar vermiyor, 'oraya gitme' diye mukavelesine madde koyuyoruz. Bizde başarılı olmayan oyuncular her takıma gidebilmeli. Bu durum ekonomik de değil, mantıklı da değil. 'Bizde başarılı olmadı, orada oldu mu' korkutuyor? Aşı tutmamıştır. Kendi içimizden halledemediğimiz sürece dışarı bakıyoruz. Bunu bir kırabilirsek... Bende diyelim ki 3 santrfor, 2 bek, 4 orta saha var. Verebilirim gitmek istiyorsa. Bunu kendi içimizde halledebilirsek çok iyi olacak."

Muhabir: Ömer Faruk Cebeci